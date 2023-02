Nawell Madani victime d'un accident : cette opération qui lui a rendu son apparence

Nawell Madani crève l'écran ce dimanche soir sur TF1 dans la comédie Alibi.com de Philippe Lacheau. L'occasion d'évoquer ce terrible accident qui s'est produit durant son enfance, et qui a considérablement changé son apparence pendant plusieurs années, ainsi que son caractère. Elle avait alors 2 ans lorsqu'elle est tombée en dansant et qu'elle s'est rattrapée à une friteuse allumée.

L'huile lui a alors brûlé "la moitié du cuir chevelu, le visage et le bras droit", détaillait-elle en 2017 pour le média Fraiches. Elle a donc perdu la moitié de ses cheveux. "Avec les années, on pensait que ça allait repousser mais ça n'est jamais revenu". Ce n'est que plus tard qu'elle a eu recours à une opération de chirurgie réparatrice. Une mésaventure qui l'a toutefois rendue plus solide mentalement : "Si je n'avais pas vécu tout ça, je n'aurais pas le caractère que j'ai aujourd'hui".

Ce qui a également forgé son mental, ce sont les moqueries qu'elle subissait dans la cour de récré, lorsqu'elle avait encore des séquelles visibles de son accident. "Ma cicatrice faisait peur et les autres enfants ne voulaient pas jouer avec moi", confiait-elle au magazine Plugged en 2015. "Il fallait que je puisse l'assumer. Ce n'était pas si facile que ça. A l'école, on m'appelait tête de coucougnette", se souvenait-elle, cette fois-ci dans le talk-show Salut Les Terriens en 2016.

Un état d'esprit remarquable

En entendant ces critiques, la maman de LouEzna a soudainement trouvé en elle une violente rage de vaincre. Une revanche sur la vie qu'elle avait promis à l'une de ses copines avec qui elle s'était fâchée. "La prochaine fois que tu auras de mes nouvelles, ça sera à la télé...", lui avait-elle lancé, comme elle l'avait expliqué à Thierry Ardisson.

Et elle ne s'est pas trompée, puisqu'elle est devenue depuis une brillante humoriste et comédienne. Elle a également été animatrice, que ce soit sur Télé Sud, où elle a reçu dans son émission Backstage des stars du rap comme Rick Ross, Kerry James, Nas et Chris Brown, ou sur MTV où elle présentait l'émission Shake Ton Booty aux côtés de Cut Killer, l'ex-compagnon d'Enora Malagré. Une belle carrière, qu'elle doit donc en grande partie à son courage et à sa détermination.