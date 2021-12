Nawell Madani, jeune maman émue : "Très difficile de laisser mon petit soleil..."

Septembre était plus qu'un mois de rentrée pour Nawell Madani ! Ce fut également celui du début d'une nouvelle vie, marquée par son accouchement et la naissance de sa petite LouEzna. Privée d'un congé maternité à cause de différents projets, la comédienne vit un déchirement à chaque fois qu'elle quitte sa fille. Elle s'est confiée à ses abonnés Instagram, et leur a promis de garder la banane.

Réveils à 6h30, fin de journée de travail à 22h30, retour à la maison : Nawell Madani a fait le récit de son programme chargé dans sa story Instagram du jeudi 9 décembre 2021. "Ça pique", commence-t-elle en se filmant à Paris à 7h24. La star révélée par le Jamel Comedy Club souffre surtout de l'éloignement de sa fille de 3 mois, qu'elle a à peine le temps d'embrasser avant de dîner, de se doucher et d'aller dormir.

Très difficile de laisser mon petit soleil...

"Là je pars le coeur un peu serré. Très difficile de laisser mon petit soleil, explique Nawell. On sait pourquoi on fait ça. Je pense surtout à ma daronne, qui enchaînait deux taffs, quatre gosses, et qui était toute seule en Europe. Donc à partir de ce moment là, j'ai pas le droit de me plaindre, et je garde la banane !" Une petite blague pour se remotiver, malgré le manque.

Nawell Madani et son compagnon, l'acteur et mannequin Djebril Didier Nzonga (vu dans le film Les Misérables) ont accueilli leur premier enfant en septembre dernier. La nouvelle maman avait annoncé sa grossesse sur la scène du Paname Art Café, lors d'un spectacle de stand up. Nawell a officialisé la venue au monde de sa fille sur Instagram le 9 octobre.