Nawell Madani maman : elle explique d'où vient le prénom de sa fille

Une chose est incontestable au sujet de Nawell Madani : l'humoriste reste très proche de ses fervents admirateurs. Pour preuve, le 23 septembre 2021, la star d'origine belge avait partagé une merveilleuse nouvelle... l'annonce de sa grossesse ! Une surprise qu'elle avait d'abord partagé sur la scène du Paname Comedy Club (situé dans le 11e arrondissement de Paris), avant de la dévoiler sur la Toile avec ses abonnés.

Devenue maman d'une petite fille, Nawell Madani s'est épanchée, ce samedi 9 octobre 2021, sur l'origine du prénom de son bébé. Un joli prénom qui rend hommage aux membres de sa famille. "Ma grand-mère était attentive, protectrice, inspirante... Elle a connu la guerre, la privation et la fuite ! Elle a connu tôt la peur et le manque. Je me sentais bien petite à côté d'elle et si admirative. Aujourd'hui encore, son courage me redonne un coup de fouet quand mon quotidien me semble difficile", a-t-elle indiqué en légende photo. Et d'ajouter ensuite : "Ma mère, m'a transmis par son comportement la détermination et mon souhait d'agir pour changer les codes. Elle n'a pas été là où on l'attendait, et pour ça aussi, je l'admire."