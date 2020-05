Nawell Madani confinée avec son compagnon : "J'ai failli quitter mon mec 6 fois"

Privés de liberté de mouvement, les Français ont fait face à une situation inédite avec la phase de confinement liée au Covid-19. Pendant cette période, tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne entre ceux qui ont pu continuer à travailler, ceux qui ont profité à fond de ce temps inespéré en famille et ceux qui ont frôlé la crise de nerfs. Clairement, Nawell Madani est dans cette dernière catégorie.

Invitée de l'émission Les enfants de la télé sur France 2 le 24 mai 2020, l'humoriste et comédienne de C'est tout pour moi s'est amusée du confinement particulièrement bien vécu par un couple convié à ses côtés, formé par l'ancienne Miss France Laury Thilleman et le chef Juan Arbelaez. Ces derniers ont multiplié les vidéos coulisses de ce confinement à deux sur leurs réseaux sociaux. "Est-ce que vous avez frôlé la séparation ? Parce que moi j'ai failli quitter mon mec six fois !", a ainsi lancé Nawell Madani. De quoi amuser l'animateur Laurent Ruquier, qui lui a fait remarquer que si elle quittait son compagnon "canon", l'acteur Djebril Didier Zonga, il était très intéressé pour le récupérer. "J'ai failli l'étrangler, beau ou pas beau ! C'était une catastrophe, ce confinement", a martelé la jeune femme de 36 ans.

Relativement discrète sur sa vie privée, Nawell Madani avait fait quelques confidences à Paris Match en 2016 sur sa belle histoire avec Djebril Didier Zonga. Ce dernier, âgé de 38 ans, avait entamé une carrière de footballeur avant de se blesser et de devoir y renoncer. Grâce à sa chérie, rencontrée en 2007 au Portugal via une amie commune, il s'était ensuite lancé dans le mannequinat à New York. Elle confiait ainsi au magazine avoir dépensé ses "économies dans un book pour lui trouver un agent". Un pari payant puisqu'il allait ensuite collaborer notamment avec Diesel et Jean-Paul Gaultier.

"Nous avons grandi l'un grâce à l'autre. Après des années de travail acharné, il a décidé de rentrer à Paris pour privilégier notre couple. Il veut être acteur", ajoutait Nawell Madani. Autre voeu exaucé : après un petit rôle à ses côtés dans C'est tout pour moi en 2017, il a depuis tourné dans le carton Les Misérables sorti en 2019. Pour le couple, la prochaine étape est le bébé car Nawell Madani a envie de devenir maman, sans pour autant être pressée.

Les fans de Nawell Madani pourront la retrouver mardi 26 mai dès 21h05 sur France 2 dans Rendez-vous en terre inconnu. La star s'est envolée pour la Mongolie...