Neil Young : À 74 ans, le chanteur devient enfin américain !

Tout vient à point à qui sait attendre. Neil Young est – enfin ! – officiellement américain. Le chanteur de 74 ans, originaire du Canada, a annoncé la bonne nouvelle de manière conjointe sur son site web officiel et sur son compte Instagram.

Très engagé politiquement, il a encouragé ses fans à voter aux prochaines élections : on peut le voir taper la pose à côté d'un panneau "Les démocrates s'inscrivent pour voter ici !". "Votez selon votre conscience", continue-t-il en accompagnant ce message militant de smileys d'un drapeau américain et d'un drapeau canadien.

Farouchement anti-Trump, la star de la folk américaine a interdit au président des États-Unis d'utiliser ses chansons lors de ses rassemblements et événements de campagne. "DT n'a pas ma permission d'utiliser la chanson Rockin' in the Free World lors de ses apparitions", avait-il déclaré en novembre 2018 au magazine Rolling Stone. "Légalement, il a le droit, mais cela va à l'encontre de mes souhaits."

En août 2018, Neil Young et l'actrice de Splash, Daryl Hannah, se sont passé la bague au doigt en Californie lors d'une cérémonie intime. S'il s'agissait du troisième mariage pour le célèbre chanteur, c'était en revanche le premier pour l'actrice hollywoodienne.