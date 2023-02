New York, police judiciaire : Une star de la série vient de mourir dans le sud de la France

Richard Belzer est mort ce dimanche 19 février 2023 à l'âge de 78 ans. L'acteur américain, alias Munch dans New York, unité spéciale - mais pas seulement - est décédé dans le sud de la France, à Bozouls, dans l'Aveyron selon The Hollywood Reporter. Il aurait succombé à des complications respiratoires. Il était l'un des plus célèbres détectives du petit écran.

Originaire de Bridgeport dans le Connecticut, Richard Belzer avait commencé sa carrière en 1972 dans le stand-up, avant d'apparaître au cinéma deux ans plus tard dans The Groove Tupe de Ken Shapiro. La consécration vient quand il est choisi pour le rôle de John Munch en 1993 dans la série Homicide jusqu'en 1999 puis dans New York, unité spéciale jusqu'en 2016. Un personnage culte qui est également apparu dans d'autres séries telles que X-Files, 30 Rock, Arrested Development, et même The Wire.

Chris Meloni, son partenaire dans New York, unité spéciale, lui a rendu hommage sur Instagram : "Richard 'The Belz' Belzer. Une belle âme, un homme qui a du style et l'esprit d'un enfant. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui et je n'en rencontrerai pas d'autres. Tes dernières paroles nous aider à surmonter ta mort." Il aurait en effet déclaré, selon son ami romancier Bill Scheft : "Va te faire foutre, connard."