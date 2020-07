New York Unité spéciale : Tendres retrouvailles entre deux acteurs mythiques

Mariska Hargitay et Christopher Meloni ont beau ne plus se donner la réplique dans la série culte "New York : Unité spéciale", ils sont toujours aussi complices. D'ailleurs, les deux acteurs se retrouvent régulièrement pour passer du bon temps ensemble comme ce week-end.

Les fans de New York : Unité spéciale ne sont pas au bout de leurs surprises puisque, si vous ne le saviez pas, Christopher Meloni va prochainement faire son grand retour dans l'univers des affaires criminelles puisqu'un spin-off de la série policière est en cours de préparation sur NBC. Il sera centré sur son personnage Elliot Stabler, qui avait pris sa retraite au terme de la saison 12. Il travaillera cette fois au sein d'une Division luttant contre le crime organisé pour la Police de New York. Ce sera également l'occasion d'en savoir plus sur ce qu'il est devenu depuis tout ce temps. Mariska Hargitay devrait faire une apparition dans la première saison de ce spin-off, toujours dans son rôle d'Olivia Benson. Vivement la diffusion !



