Mariska Hargitay (New York, unité spéciale) : Qui est son mari, Peter Hermann ?

Connue pour son rôle d'Olivia Benson dans la série New York, unité spéciale, Mariska Hargitay, qui vient de fêter le 23 janvier 2020 son 56e anniversaire, est très discrète sur sa vie privée. Avec Christopher Meloni, alias l'agent Elliot Stabler, ils ont incarné pendant de longues années un mythique duo d'inspecteurs, jusqu'au départ de l'acteur en 2011. Tous les deux sont restés très proches, Mariska est d'ailleurs la marraine des deux enfants de Christopher Meloni et, malgré certaines rumeurs, ce n'est pas avec lui que l'actrice a choisi de faire sa vie.

La série aura beaucoup apporté à l'actrice : la célébrité, l'amitié et l'amour ! C'est en effet sur le plateau de tournage qu'elle a rencontré son mari, Peter Hermann.

Mariés et parents de trois enfants, ils filent le parfait amour depuis... dix-huit ans ! Après une première grossesse à 42 ans, Mariska Hargitay a ensuite décidé avec son mari d'adopter. Ils ont alors accueilli une fille et un garçon en 2006. Au-delà de ça, on sait peu de choses sur le couple, et notamment sur Peter Hermann. Qui est-il ? Nous avons mené l'enquête...