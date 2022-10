Nicolas Canteloup : Sa fille Anouk en couple avec un bel athlète, photos complices du duo !

Nicolas Canteloup a une double casquette : au quotidien, il est animateur et imitateur à la télévision, mais aussi un papa comblé par ses quatre enfants (21, 12, 10 et 6 ans). Si la star de C'est Canteloup (TF1) se montre plutôt discrète sur sa vie privée, sa fille aînée Anouk verrouille un peu moins. Ainsi, elle a une page Instagram publique sur laquelle elle partage quelques instants de vie à cheval ou encore avec son amoureux, un charmant athlète !

Sur le réseau social, la jeune femme cumule plus de 6000 fidèles abonnés et a partagé à ce jour 155 publications. Et sur une grande partie de ces images, Anouk prend la pose avec un casque sur la tête, en tenue de cavalière au côté de chevaux. Mais ce n'est pas tout : la belle à la longue chevelure blonde publie de temps à autre des photos avec son amoureux. Car oui, Anouk est en couple ! Elle partage son quotidien avec un certain Victor depuis maintenant plusieurs années. Une relation qui dure. Et cela s'explique peut-être par le fait qu'Anouk et Victor ont une passion commune : l'équitation.