Nicolas Canteloup papa très strict avec ses 4 enfants : "Cela peut paraître radical mais..."

Tous les soirs, il régale les téléspectateurs de TF1 dès 21h dans C'est Canteloup, son émission satirique où il se glisse dans la peau de différentes personnalités présentes dans l'actualité. Et lorsqu'il quitte l'antenne, Nicolas Canteloup reprend son rôle de papa comblé. Il a la chance d'avoir quatre enfants de 21, 12, 10 et 6 ans. Avec eux, il est bien loin de l'imitateur blagueur. En effet, à la maison, c'est plutôt strict !

Chez les Canteloup, il y a des règles. Tout d'abord, pas de télévision pour la famille ! Une drôle de décision de la part de l'animateur qui s'invite chaque soir dans le salon des Français à travers le petit écran. "À la maison, je n'aime pas ; c'est un piège, un gouffre qui vous aspire et vous fait perdre votre temps. Surtout pour les enfants, avait-il déclaré lors d'une interview accordée au magazine Psychologies en 2014. Éduquer des enfants est suffisamment compliqué comme ça pour ne pas y ajouter ces obstacles que sont la télé, Internet, les jeux vidéo ou le portable. Nos enfants n'ont rien de tout cela."

Un mode de vie strict mais épanoui dans la famille Canteloup

Ce choix peut "paraître radical" et il l'entend. "Mais, comme ils ont été élevés de cette façon, ça ne leur pose aucun problème. Ils sont très épanouis. Quand ils rentrent, ils sont avec les chevaux. Je me sers de l'équitation pour les éduquer", avait-il ajouté. Car oui, ce vice champion de France major des plus de 40 ans partage sa passion avec ses enfants. En 2020, auprès du Journal du Dimanche (JDD), l'ancien animateur d'Europe 1 s'était ainsi dit très fier de sa fille aînée Anouk, "championne d'Europe de concours complet, individuel et par équipes". "C'est le résultat d'années formidables de complicité avec elle, d'heures de monte, d'heures de leçons. (...) Les petits suivent le même chemin", s'était-il félicité. Un réel bonheur de pouvoir monter à cheval aux côtés de ses quatre enfants, à qui il a pris soin de transmettre cet amour des animaux et particulièrement des équidés !