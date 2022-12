Nicolas Demorand : Emu par une anecdote romantique, il lâche une information sur sa vie privée

Journaliste et animateur radio, Nicolas Demorand est depuis plusieurs années une figure du paysage audiovisuel français. Mais contrairement à de nombreuses célébrités médiatiques, il se montre particulièrement discret sur sa vie privée et n'évoque que très rarement, voire jamais cette dernière. Pourtant, alors qu'il était au micro de France Inter le mercredi 12 octobre 2022, l'homme de 51 ans a laissé échapper une petite remarque pleine de sous-entendus.

Alors que sa collègue Florence Paracuellos racontait la tendre histoire d'amour de deux octogénaires, le journaliste a en effet pris la parole un court instant. "Voici deux vieux jeunes mariés : Yolande et Gérard, 84 ans, après quarante ans de vie pas commune, l'une à Marseille, l'autre à Paris. Ils se retrouvaient pour les vacances, le week-end. Leur histoire va vous faire sourire...", a commencé l'animatrice avant de révéler que le couple vient finalement de se marier, à 84 ans. "Ils se sont finalement dit oui pour la vie. L'amour fou à 84 ans ! De quoi inspirer vos invités Nicolas...", a-t-elle ensuite lâché.

"De l'espoir" pour le journaliste

Inspiré par le romantisme de cette histoire, Nicolas Demorand n'a pas pu s'empêcher de faire un petit commentaire révélateur. "Et moi, j'ai encore de l'espoir", a-t-il lancé avec un sourire aux lèvres. Une petite phrase qui ne paye pas de mine, mais qui laisse sous-entendre que le journaliste est célibataire depuis un petit moment. Pour rappel, ce dernier a vécu une histoire d'amour avec Louise Tourret, à l'époque jeune journaliste chez France Inter. De leur union sont nés deux enfants, nés en 2007 et 2009. Depuis cette idylle, l'homme est cependant resté toujours très évasif sur sa vie personnelle. On se souvient uniquement de sa présence aux obsèques de son frère Sébastien, célèbre critique gastronomique, en janvier 2020. Depuis, Nicolas Demorand officie quotidiennement sur les ondes de France Inter. Il est également membre permanent du jury du prix des prix littéraires, et ce depuis 2011.