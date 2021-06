Nicolas Sarkozy en deuil : sa belle-mère Inès Sarkozy de Nagy-Bocsa est morte

Triste nouvelle pour le clan Sarkozy. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy vient en effet de perdre sa belle-mère, Inès Sarkozy de Nagy-Bocsa, née Basquin, à l'âge de 77 ans. L'annonce de sa mort a été faite dans le journal Le Figaro du 30 juin 2021. La défunte était l'épouse de Pal (Paul) Sarkozy de Nagy-Bocsa, le père de l'ex-chef d'Etat, depuis près de 50 ans. Son décès est survenu le dimanche 27 juin.

Dans Le Figaro, il a été précisé que les obsèques se tiendront jeudi 1er juillet à 15h : la cérémonie religieuse aura lieu au temple protestant de Neuilly-sur-Seine, ville où la famille Sarkozy vit depuis de nombreuses années. Un événement auquel Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni pourraient bien prendre part. La présence de Pal Sarkozy est quant à elle moins certaine puisque, du haut de ses 93 ans, les déplacements de cet ex-publicitaire reconverti en artiste peintre sont relativement limités.

Inès Basquin était la quatrième épouse de Pal Sarkozy de Nagy-Bocsa. Avant elle, le Hongrois a été marié à Andrée Mallah, la mère de Nicolas Sarkozy et ses frères, Guillaume et François, avant que leur divorce ne soit prononcé à la fin des années 1950. Pal Sarkozy s'est ensuite remarié à trois reprises, notamment avec Christine de Ganay, avec qui il a eu deux autres enfants : Caroline et Pierre-Olivier Sarkozy.

Lors des obsèques d'Andrée Mallah (surnommée Dadue) en 2017, c'est poussé dans son fauteuil par son épouse Inès que Pal Sarkozy avait retrouvé ses descendants pour une cérémonie riche en émotion (voir diaporama).