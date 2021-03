Mary-Kate Olsen divorcée d'Olivier Sarkozy : a-t-elle déjà retrouvé l'amour ?

Plus d'un mois après la clôture définitive de son divorce, Mary-Kate Olsen aurait-elle déjà retrouvé l'amour ? L'ancienne épouse d'Olivier Sarkozy aurait succombé aux charmes d'un autre businessman, un certain John Cooper. Comme le relate Us Weekly le 2 mars 2021, la passionnée d'équitation et le PDG se sont retrouvés pour un double date, un rendez-vous amoureux avec un autre couple d'amis, le 26 février dernier.

Ils seraient sortis pour boire un verre au sein d'un restaurant new-yorkais. "Il ne porte que peu d'importance à la célébrité ou l'argent, parce qu'il est indépendant de ce côté-là. Il est attiré par le business. S'il s'en sort bien, il voudrait être avec quelqu'un qui gère aussi bien sa carrière", a soufflé une source resté anonyme à nos confrères.

Chef d'entreprise, pilote et gastronome

Sur papier, John Cooper a tout pour plaire à Mary-Kate Olsen. Détenteur d'un permis de pilote, il adorerait piloter ses avions, en plus d'être un "chef exceptionnel" ayant fait ses armes à la French Culinary Institute, école de cuisine renommée de New York. De plus, John Cooper n'a jamais été marié. "Ça a l'air d'être un bon match" avec Mary-Kate Olsen, précise cette même source.

Diplômé d'un master d'économie et de finance à la Columbia University, l'homme de 48 ans a créé Brightwire en 2011, une "entreprise à forte croissance dans la technologie et l'information" basée à New-York qui vaudrait des millions. Mary-Kate Olsen peut donc avoir confiance, John Cooper n'ira pas se mêler de ses affaires, ni semer la pagaille dans son compte en banque. Plus important encore, il risque de moins lui reprocher d'accorder trop de temps à son entreprise.

Son ex-mari Olivier Sarkozy aurait préféré "une femme au foyer". "Mary-Kate travaille très dur et se concentre sur son entreprise. Son emploi du temps est plus que strict. Vous ne pouvez pas contrôler une fille en voie de devenir milliardaire depuis ses 20 ans (...) Olivier aime faire la fête et dépenser. Il mène la grande vie. Mary-Kate préfère la tranquillité et la solitude, faire les choses qu'elle aime. Sortir ne l'intéresse pas vraiment, elle aime les réunions en petit comité", détaillait une source à People au moment de leur séparation.

À 34 ans, Mary-Kate Olsen sort tout juste d'une longue relation avec Olivier Sarkozy (51 ans), le frère de l'ancien président. Après un mariage en 2015, leur relation s'était terminée sur une note amère. En pleine pandémie et confinement, l'homme d'affaires français avait mis subitement fin à la location de leur appartement new-yorkais, mettant son ex-femme à la rue. Elle avait alors trouvé refuge dans une villa des Hamptons, louée 325 000 dollars pour l'été. Leur divorce a été acté par une cour de New York le 13 janvier dernier.