Mary-Kate Olsen : Son divorce avec Olivier Sarkozy acté par la justice, "tout est résolu"

Cette fois, c'est bel et bien fini ! Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy sont divorcés. Le site américain Page Six relate que l'accord juridique validé par l'ancien couple a été entériné mercredi 13 janvier 2021. Une audience, en visio, se tenait à New York pour l'occasion.

Alors que la pandémie de coronavirus continue de durement frapper les Etats-Unis et particulièrement New York, l'audience devant la cour suprême de Manhattan devant étudier la demande de divorce de Mary-Kate Olsen (34 ans) et d'Olivier Sarkozy (51 ans) s'est donc tenue à distance, par caméras interposées. "A la date de ce matin, nous avons conclu à un accord final", a ainsi lancé Michael Mosberg, l'avocat de Sarkozy. La juge en charge du dossier, Lori Sattler, a alors interrogé Nancy Chemtob, l'avocate de l'ancienne actrice pour confirmer cet accord. "Oui votre honneur, c'est correct, tout est résolu. Nous avons travaillé très dur. Nous avons effectivement un accord", a-t-elle répondu. Le document légal doit être signé par les anciens époux et remis à la juge la semaine prochaine.

Mary-Kate Olsen avait déposé une demande de divorce en urgence en mai 2020 à la surprise générale, affirmant alors que son mari Olivier Sarkozy avait mis fin subitement à la location de leur appartement de Gramercy Park, loué pour 29 000 dollars par mois. Elle s'inquiétait alors de ne pas trouver rapidement de demeure en pleine crise sanitaire. Une inquiétude surprenante pour l'ancienne star de La Fête à la maison, dont la fortune est estimée par Celebrity Net Worth à 250 millions de dollars... Elle avait cependant vite trouvé refuge dans une maison des Hamptons, louée 325 000 dollars pour l'été.

Entre Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy, qui s'étaient mariés en 2015, il semblerait que leurs différences de style de vie ont formé la cause de leur divorce...