Nicolas Waldorf : Son mariage annulé au dernier moment, il a rompu avec son chéri et révèle pourquoi

Entre Nicolas Waldorf et son chéri, c'est bel et bien fini... En décembre dernier, le célèbre coiffeur révélait le visage de son compagnon pour la toute première fois. S'il n'a jamais précisé depuis combien de temps il était en couple, la star de l'émission Incroyables Transformations avait déjà évoqué ce nouvel amour en mai 2022. Sur un petit nuage et prêt à franchir le cap du mariage, celui qui a connu la galère avant la gloire fait désormais route seul, comme il l'a expliqué à Jordan De Luxe ce lundi 30 janvier 2023.

Pour être une surprise, c'est une surprise ! Il y a quelques semaines à peine, Nicolas Waldorf filait le parfait amour avec son chéri. Malheureusement, ce bonheur n'est plus au goût du jour. "J'ai pris la décision de me séparer... Ça ne marchait pas, c'était horrible. Je me suis complètement trompé. J'ai cru que j'allais me marier avec quelqu'un qui avait les mêmes valeurs que moi, mais en réalité nous n'avons pas du tout les mêmes valeurs...", a-t-il expliqué dans un premier temps. Une annonce qui a beaucoup surpris Jordan De Luxe, d'autant plus que le jeune coiffeur devait prochainement annoncer son union...

Ce n'était pas possible

Malgré l'amour, Nicolas Waldorf s'est donc peu à peu rendu compte que le mariage n'était absolument pas la bonne décision. Déçu mais déterminé, il a lui-même choisi de mettre un terme à ses relations, pour des raisons précises qu'il n'a pas tenu à dévoiler au grand public. "Nous n'avions pas du tout les mêmes envies. Et les choses approchant et les enjeux étant quand même très importants, je me suis rendu à l'évidence que non, que ce n'était pas possible", a-t-il conclu avec tristesse.

Pour rappel, Nicolas Waldorf s'est fait connaître grâce à l'émission Incroyables Transformations dont il a intégré le casting lors du tout premier épisode, en 2019. Depuis, le coiffeur est devenu un visage emblématique du programme. Malheureusement, lors de ce même entretien, il a également annoncé avoir pris la décision de quitter l'émission. "J'arrête Incroyables transformations. Je suis passé à autre chose. Je ne l'ai dit à personne mais je veux partir sur autre chose. (...) J'ai pris cette décision car j'écris une autre émission. J'y crois énormément", a-t-il conclu. Une interview remplie de révélations !