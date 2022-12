Nicolas Waldorf en couple : il dévoile le visage de son chéri et c'est un vrai beau gosse !

Devenu célèbre grâce à l'émission Incroyables transformations diffusée sur M6 depuis 2019, Nicolas Waldorf est aujourd'hui reconnu comme étant le coiffeur incontournable des stars. S'il est très actif sur les réseaux sociaux et accepte régulièrement de se confier dans les médias, le jeune homme de 36 ans n'en reste pas moins très discret sur sa vie privée, et notamment concernant ses histoires d'amour. Actuellement en couple, il prend soin de préserver l'identité de son compagnon. Mais le 24 décembre 2022, il a fait une entorse à sa ligne de conduite et a dévoilé le visage de son compagnon.

Pour souhaiter un joyeux Noël à sa communauté, celui qui a longtemps connu la galère avant de percer s'est emparé de son compte Instagram. Radieux, le jeune coiffeur apparaît aux côtés d'un autre homme, brun et barbu. "Joyeux noël ! Ici c'est déjà le réveillon ! On vous aime fort !!!!", a-t-il légendé son post. Nicolas Waldorf aurait-il ainsi dévoilé le visage de celui qui le comble de bonheur depuis plusieurs mois ? Dans les commentaires, les abonnés en sont convaincus. "Vous êtes beaux les amoureux !", "Il est canon ton chéri !", "Joyeux Noël les amoureux, amusez-vous bien !", peut-on notamment lire. Bien que le coiffeur star ne soit pas plus rentré dans les détails et qu'il n'ait pas non plus identifié l'homme qui se trouve à ses côtés, tout porte à croire qu'il s'agit bien là de sa moitié.