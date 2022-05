Nicolas Waldorf en couple : "Il n'aimerait pas que je le dise..." (EXCLU)

Loin des caméras d'Incroyables transformations sur M6, Nicolas Waldorf partage une partie de son quotidien sur les réseaux sociaux à travers quelques photos de son superbe voyage en Jordanie, de rares instants en famille (il est issu d'une fratrie de quadruplés) ou encore des clichés pris lors des tournages. En story sur Instagram, le coiffeur star de 35 ans en dit un peu plus sur sa vie personnelle. C'est ainsi qu'en février dernier, l'acolyte de Charla Carter et Léa Djadja révélait être célibataire, son petit ami l'ayant quitté. Quelques semaines plus tard, en exclusivité pour Purepeople.com, il révèle être de nouveau en couple !

"Là, je suis avec quelqu'un ! Je pense que je ne peux pas le dire parce qu'il n'aimerait pas que je le dise. Il est tellement anti réseaux qu'il n'apprécierait pas que ça lui tombe dessus", déclare Nicolas Waldorf. Désormais connu et reconnu, le charmant brun estime que "la notoriété, ce n'est pas toujours facile à vivre". "C'est d'ailleurs en partie à cause de ça que mon ancienne relation a pris fin. Parce que tout le monde t'écrit etc... Ça fait péter le truc", se souvient-il.

S'il ne souhaite pas en dire plus quant à celui qui partage désormais sa vie, Nicolas Waldorf accepte de révéler les qualités que doit avoir l'homme idéal selon lui. "Il faut qu'il soit humain, qu'il veuille aider les autres même quand il ne les connait pas, qu'il aime l'autre, confie-t-il. Et puis il me faut une personne qui, si je perds tout ce que j'ai, serait capable de faire une cabane avec un bout de carton pour me protéger. Aujourd'hui bien plus qu'avant, je m'aperçois que j'ai besoin de quelqu'un qui se foute de ce que je représente, qui ne soit pas attaché à ce que j'ai. Enfin, il faut qu'il aime cuisiner." Espérons que le nouvel amoureux du coiffeur qui a relooké Loana dans Incroyables transformations réunisse toutes ces qualités.

Rappelons que c'est par amour que Nicolas Waldorf s'est orienté vers la coiffure, lui qui se destinait d'abord à une carrière d'avocat. "Mes parents m'ont forcé à aller chez le coiffeur et je suis tombé amoureux du coiffeur ! En quelques mois j'ai demandé à ce qu'il m'embauche en stage. Ça m'a plu, ensuite je suis parti de chez mon père pour m'installer avec lui. Nous sommes restés deux ans ensemble", nous a-t-il raconté. Depuis, il a vécu d'autres belles histoires et écrit alors la suivante...

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.