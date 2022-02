Nicolas Waldorf (Incroyables transformations) "à nouveau célibataire" : son petit-ami l'a quitté

Ces dernières années, Nicolas Waldorf a réussi à se faire un nom dans le paysage audiovisuel. Ses talents de coiffeur lui ont permis de devenir l'une des vedettes de l'émission de relooking Incroyables transformations sur M6, aux côtés de Léa Djadja et Charla Carter. Mais avant d'entamer cette folle aventure à succès, Nicolas Waldorf avait participé à une toute autre émission. En effet, le jeune homme haut en couleur issu d'une famille de quadruplés est apparu en 2018 dans le programme Vous avez un colis, diffusé sur M6. Le but était de faire découvrir aux participants des objets en tout genre censés faciliter leur quotidien.

À l'époque, Nicolas Waldorf tentait l'expérience avec son ex petit-ami Akan. Un jeune homme dont il est séparé depuis longtemps. "Tu n'es plus avec le BG avec qui tu ouvrais les colis dans l'émission ?", lui a-t-on d'ailleurs demandé lors d'un question/réponse sur Instagram mercredi 23 février 2022. Et pour le coiffeur de répondre : "C'est mon ex-fiancé mais on s'entend très bien et nous sommes restés très proches !"

Nicolas Waldorf a plus tard retrouvé l'amour. Sur Instagram, il officialisait cette relation en photos en août 2021. Malheureusement, les deux hommes ne sont aujourd'hui plus ensemble. "Il est parti, il se posait beaucoup de questions", a révélé le jeune homme. Il semble toutefois désormais prêt à faire de nouvelles rencontres et il le fait savoir ! "À nouveau célibataire, alors c'est le moment de poser sa candidature", a-t-il conclu sur le sujet avec humour.