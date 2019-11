Nicole (L'amour est dans le pré 2019) : "Maladroite" avec Estelle, elle regrette

C'est une Nicole très audacieuse que les téléspectateurs ont pu découvrir durant l'épisode de L'amour est dans le pré diffusé le lundi 4 novembre 2019. Venue en Vendée pour rencontrer François, éleveur de vaches allaitantes de 34 ans, la jeune femme s'était retrouvée face à Estelle, la deuxième prétendante. Alors que l'agriculteur avait apparemment du mal à départager les deux demoiselles, Nicole a fini par prendre le taureau par les cornes et n'a pas hésité à prendre François à part lors d'un repas au restaurant.

Laissée à l'écart et blessée par ce comportement, Estelle a finalement décidé de faire ses valises. Interviewée par Télé Loisirs, Nicole est revenue sur son attitude, admettant par la même occasion son manque de délicatesse : "J'ai été maladroite au restaurant lorsque j'ai demandé à François de venir à l'écart. Je n'aurais pas dû faire ça à ce moment-là", déplore-t-elle avant de s'expliquer : "Il faut savoir qu'on est filmé dix heures par jour durant le tournage et que les téléspectateurs n'en voient que 10 à 15 minutes. Le jour de notre sortie aux Sables d'Olonne, je m'étais rapprochée de François le matin, lors d'un moment durant lesquelles les caméras étaient éteintes. C'est pour ça que j'ai été si avenante le soir."

Assurant n'avoir jamais voulu lui manquer de respect, Nicole affirme que le départ de sa rivale s'est passé dans le calme et la compréhension : "Estelle n'est pas partie fâchée. Dans la nuit qui a suivi notre sortie aux Sables d'Olonne, elle a eu une discussion avec François. Puis j'ai discuté avec elle après. Elle m'a dit que c'était le jeu..."

Et même si elle n'a pas gardé contact avec Estelle, la Suissesse affirme n'avoir aucune rancoeur. Pour l'heure, Nicole poursuit son aventure avec François et espère bien vivre une longue et belle histoire d'amour avec lui.

Perrine Némard