Nicole Thea : Mort de l'influenceuse à 24 ans, son bébé n'a pas survécu

Nicole Thea, une youtubeuse britannique qui documentait sa grossesse sur les réseaux sociaux, vient de mourir à l'âge de 24 ans. Sa famille a annoncé la triste nouvelle dans une publication Instagram, diffusée le dimanche 12 juillet 2020. Il a été confirmé que le bébé qu'elle attendait avec son petit ami, Boga, est également décédé.

"À tous les amis et fans de Nicole, c'est avec une grande tristesse que nous vous informons que Nicole et son fils - qu'elle et Boga avaient appelé Reign - sont tristement morts samedi matin", a écrit la famille de Nicole Thea. Il a également été expliqué que l'influenceuse avait prévu un planning de publications de vidéos YouTube, que son compagnon avait décidé de poursuivre. Du contenu devrait donc être posté rapidement sur sa chaîne.

Avec plus de 74 000 abonnés sur YouTube, Nicole Thea mettait en scène sa grossesse et sa vie de couple avec son partenaire. Elle aurait dû accoucher prochainement. Dans ses dernières vidéos, Nicole partageait avec ses abonnés les coulisses de son shooting de grossesse, le contenu de son sac de maternité pour l'hôpital ou encore, ses tenues de grossesse. Elle avait annoncé l'arrivée de son futur fils en avril dernier, avant de révéler son sexe une semaine plus tard.

D'abord danseuse, Nicole Thea avait réussi à construire une communauté de plus de 120 000 abonnés sur Instagram. Au fil des années et des partenariats, elle avait lancé sa propre marque de bijoux et de faux cils, Thea Kollection.