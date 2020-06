Nikki Blonsky (Hairspray) : Son coming out explosif sur un air de Diana Ross !

Le mois des Fiertés est décidément plein de belles surprises ! La comédienne Nikki Blonsky, que l'on connaît pour avoir interprété la pétillante Tracy Turnblad dans la version 2007 du film Hairpsray, a choisi cette période si spéciale pour la communauté LGBT+ pour faire son coming out. Le dimanche 28 juin 2020, sur son compte TikTok, l'actrice de 31 ans a partagé une vidéo dans laquelle elle danse dans son jardin sur un titre de rigueur de Diana Ross. "Salut, c'est Nikki Blonsky et je fais mon coming out !", a-t-elle écrit, ajoutant un hashtag "Pride" à son texte. Les internautes qui scrollent sur TikTok sont plus bienveillants que ceux qui sévissent sur Twitter. Après avoir partagé cette séquence, Nikki Blonsky a reçu beaucoup de commentaires bienveillants. "C'est incroyable. Merci beaucoup pour votre amour et votre soutien", a-t-elle ajouté.

Côté carrière, c'est un peu plus compliqué pour la jeune femme. Malgré le succès tonitruant d'Hairspray et celui de ses partenaires (John Travolta, Zac Efron), la carrière de Nikki Blonsky n'a jamais vraiment décollé. En juillet 2011, on l'avait même aperçue en train de jouer les vendeuses dans une boutique de chaussures pour arrondir ses fins de mois. Elle avait expliqué qu'elle faisait juste quatre jours d'essai dans le magasin d'un ami "pour voir ce que c'était"... ce que le manager avait démenti. "Elle aurait dû venir travailler chez nous deux ou trois jours par semaine jusqu'à ce qu'un média s'empare du sujet", précisait-il. Quelques semaines plus tard, elle obtenait un poste de maquilleuse dans un salon et dévoilait sans gêne qu'il fallait bien payer ses factures, mais qu'elle n'abandonnait pas son rêve.

Au bout d'un an, on m'a juste regardée et on m'a dit 'Ok, bye !'

Et effectivement, depuis son apparition très remarquée dans Hairspray, elle est apparue avec une taille de guêpe dans les séries Ugly Betty et Huge, prochainement dans le film The Last Movie Star avec Burt Reynolds et Ariel Winter – Modern Family. En 2017, Nikki Blonsky expliquait qu'elle avait mal vécu la manière dont l'industrie hollywoodienne l'avait abandonnée. "Chanter et jouer, ça a toujours été mon rêve, détaillait-elle. Mais j'ai l'impression qu'on m'a laissée tomber. C'est comme si on m'avait élevée très haut, tout en haut d'une montagne, qu'on m'avait tout ce que j'avais toujours voulu. Puis au bout d'un an, on m'a juste regardée et on m'a dit 'Ok, bye !', en me laissant sans jamais m'expliquer comment j'allais savoir redescendre..."