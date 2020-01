Norman prêt pour un deuxième enfant ? Il répond !

De retour sur scène avec un nouveau one-man-show intitulé Le spectacle de la maturité, le youtubeur, comédien et humoriste Norman Thavaud y évoque notamment sa récente paternité. Alors qu'il a encore le nez dans les couches et les biberons, se sent-il d'attaque pour agrandir un peu plus sa famille ?

Interrogé par le magazine Air Le Mag, Norman a évoqué la possibilité d'avoir un autre enfant et sa réponse est sans appel ! "Un deuxième bébé ?! Ah, non ! Il n'y a pas ça au programme du tout. Non, mais la maturité c'est peut-être aussi savoir qui on est et ce que l'on aime. Et moi, effectivement, j'aime faire des vidéos sur Youtube, autant que j'aime la scène. (...) C'est clair que je suis heureux sur scène", a-t-il confié.

Et le populaire youtubeur aux presque 12 millions d'abonnés de s'expliquer sur le sens du titre de son deuxième spectacle. "C'est un titre ironique, évidemment. Ça fait dix piges qu'on me colle l'étiquette du mec coincé dans sa chambre, alors que j'ai 32 ans, une fille, bref, j'ai ma vie d'adulte, quoi !", a-t-il ajouté. "Ma famille, c'est ma priorité absolue. Je n'aurais pas cru que je serais papa poule à ce point. Je songe même à acheter un casque pour bébé pour qu'elle ne se cogne pas. Genre mec parano ! J'ai passé des heures à lui apprendre à dire papa. Elle le dit... mais je ne suis pas sûr qu'elle sache que c'est moi", disait-il à Gala en décembre dernier.

Norman est en couple depuis quelques années avec la charmante Martha Gambet. S'il n'est pas pressé à l'idée d'avoir un autre enfant, c'est aussi parce qu'il a endossé le rôle de beau-père ! En effet, sa compagne est déjà maman d'une petite fille prénommée Lou, 10 ans, née d'une précédente relation.