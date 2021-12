O.J. Simpson enfin libre ! La justice américaine rend une décision importante

C'est l'un des sportifs américains les plus connus au monde et pourtant, même s'il a eu une brillante carrière de footballeur américain, c'est principalement après qu'il s'est fait un nom à travers la planète. Accusé par la justice américaine d'avoir assassiné son ancienne épouse Nicole Brown, et l'ami de celle-ci, O.J. Simpson a été au centre d'un des procès les plus médiatisés de l'histoire des États-Unis. Acquitté en 1995, cela n'est pourtant pas son seul démêlé avec la justice puisqu'en 2007, il fait irruption avec cinq hommes de main dans un casino de Las Vegas pour "récupérer", sous la menace d'armes, des souvenirs sportifs.

Pour ce crime, O.J. Simpson avait écopé d'une peine de prison comprise entre 9 et 33 ans et en juillet 2017, il avait pu bénéficier d'une libération anticipée. Depuis, il coulait une paisible retraite dans l'État du Nevada, mais restait néanmoins soumis aux mesures dont les autorités pénales avaient assorti sa liberté conditionnelle. Bonne nouvelle pour l'ancien sportif de 74 ans, puisqu'après avoir formulé une demande de levée anticipée de ces mesures, la Commission de suivi des libertés conditionnelles du Nevada a décidé d'accéder à sa requête. Le septuagénaire est désormais totalement libre de ses mouvements.

On imagine que c'est un soulagement pour le natif de San Francisco, qui devait théoriquement voir s'achever cette liberté conditionnelle en février 2022, selon un communiqué remis à l'AFP. Cela sonne comme la fin des ennuis judiciaires pour O.J. Simpson, après des décennies de problèmes en tout genre, lui qui a toujours plaidé son innocence dans le meurtre de son ex-épouse.