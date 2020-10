Obsèques de Kenzo Takada : Cristina Cordula émue pour les derniers adieux

Depuis plus de cinquante ans, Kenzo Takada était installé en France. Après avoir lancé sa marque éponyme en 1970 à Paris, il l'avait finalement vendue au groupe LVMH en 1993 avant d'en quitter la direction artistique six ans plus tard. Il avait fait ses adieux au monde de la mode lors d'un ultime défilé grandiose organisé au Zénith de Paris, devant 4000 personnes. Depuis, il se consacrait à divers projets créatifs. La fonction de directeur artistique de la maison Kenzo est désormais assurée par le créateur brésilien Felipe Olivera Baptista. L'enseigne a dévoilé sa collection printemps-été 2021 le mercredi 30 septembre 2020.