Mort de Kenzo Takada : Laeticia Hallyday effondrée, Cristina Cordula pleure un ami

Sur son compte Instagram, Laeticia Hallyday a dévoilé la tristesse que provoquait chez elle une telle perte. "Tristesse infinie et respect éternel pour l'homme qui nous a recouvert de fleurs, a-t-elle écrit. Une inspiration pour toujours. Sa gentillesse, son talent, son sourire contagieux vont beaucoup nous manquer. Son esprit, si doux, vivra pour toujours. Je me souviendrai de ces instant suspendus dans le temps. J'étais en Thaïlande à l'époque... tellement de beaux souvenirs et vous étiez l'un d'entre eux. Adieu, maître." Le deuil est d'autant plus dur que Johnny Hallyday avait une tendresse particulière pour Kenzo Takada. Pour illustrer son discours, la jeune veuve de 45 ans a dévoilé une photographie du styliste japonais en compagnie de son amour, le Taulier. "Aujourd'hui, vous allez vous rencontrer au Paradis" espère-t-elle.