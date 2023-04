Obsèques de la baronne Myriam Ullens, assassinée par son beau-fils : son mari très affecté, ultime adieu sous la pluie

C'est un terrible drame familial qui a frappé le clan du baron Guy Ullens de Schooten Whettnall il y a quelques jours. Le richissime homme de 88 ans issu de l'aristocratie belge a vu sa femme Myriam mourir sous ses yeux, assassinée par son propre fils Nicolas. Le meurtre s'est déroulé dans la journée du 29 mars dernier, aux abords de la propriété familiale à Ohain dans la région de Lasne en Belgique. C'est également dans cette commune qu'ont eu lieu les obsèques de la baronne Myriam Ullens de Schooten ce vendredi 7 avril. Famille et amis se sont réunis à l'église d'Ohain pour une capacité maximale de 200 personnes. Un rassemblement difficile pour le baron Guy Ullens de Schooten Whettnall, anéanti par la perte si brutale et cruelle de son épouse.

Le baron, malgré un état de santé très fragile, a fait un magnifique discours en hommage à son épouse au cours de la cérémonie. Aucun de ses deux enfants restants (Nicolas étant incarcéré pour assassinat) n'étaient présents.

Parmi les proches venus soutenir le baron, Gilles Lemaire, mari de l'actrice française Reem Kherici et fils de la baronne Myriam, venu avec sa soeur Virginie, tous deux bien cachés sous les parapluies de sortie pour braver la pluie. Sylvie Rousseau qui est maintenant dans le conseil en communication, très proche de la défunte, était aussi aux côtés de la famille. La reine Mathilde, également comptée dans le cercle proche de Myriam, n'avait quant à elle pas pu faire le déplacement., elle est en Espagne avec sa famille Louis-Michel Colla, directeur du théâtre de la Gaîté-Montparnasse et du théâtre des Mathurins à Paris, a lui aussi tenu à être présent avec sa femme Angélique. Ségolène Frère et son mari Ian Gallienne, à la tête du Groupe financier Bruxelles Lambert, ont aussi partagé la peine des proches aux côtés de John Alexander Bogaerts, le créateur de mode Edouard Vermeulen et l'homme d'affaires Maurice Lippens.

Le fruit d'une vengeance ?

Le drame remonte au 29 mars dernier. Si Nicolas, l'un des quatre enfants du baron Guy Ullens de Schooten Whettnall n'a jamais apprécié sa belle-mère Myriam, la haine a franchi un nouveau cap après l'annonce de la vente de la maison familiale. Lui, qui décrivait la nouvelle épouse de son père comme "épouvantable", était persuadé qu'elle comptait dilapider la fortune et l'héritage qui leur était, à l'origine, destinés avec sa soeur Brigitte.

Quand eux n'étaient pas invités aux vacances familiales ou ne se voyaient pas accorder de faveurs lors de leurs déplacements aux quatre coins du monde, les enfants de Myriam, Gilles Lemaire et Virginie, profitaient de duplex, de logements de luxe et d'immenses voiliers. Entendre que la maison familiale serait donc mise en vente a tout fait basculer. D'après le récit partagé par Paris Match, Nicolas aurait déposé un baiser sur le front de la baronne, peu habituée aux gestes tendres de son beau-fils. Il s'agissait en réalité d'un "baiser de Judas" selon un proche du couple puisqu'il l'assassinait quelques minutes plus tard. Patientant à l'entrée de la demeure, Nicolas voit débarquer la voiture de Myriam. Il lui fonce dessus pour la stopper avant de sortir de son véhicule et de tirer plusieurs fois sur sa belle-mère à travers le pare-brise. Son père, assis côté passager, assiste à toute la scène et finit le visage en sang, éclaboussé par les impacts de balles reçues par sa femme. Nicolas s'est rendu de lui-même au commissariat avant d'être mis en examen. Il a été placé en détention provisoire sus l'inculpation d'assassinat, mais reste présumé innocent... jusqu'au jugement de cette triste affaire.