La richissime baronne Myriam Ullens assassinée, son fils marié à une célèbre actrice dévasté

Ils formaient le couple flamboyant de l'aristocratie belge, à la tête d'un empire agroalimentaire. Mais tout s'est brisé pour le baron Guy Ullens de Schooten Whettnail et son épouse Myriam, puisque celle-ci a été assassinée par son beau-fils, le 29 mars. Gilles Lemaire acteur et mari de Reem Kherici, et père de leur fils de 3 ans, est le fils de la baronne Myriam. Il est dévasté depuis que celle-ci a été assassinée. Son mari, le baron Guy Ullens de Schooten Whettnail, 88 ans, est tout aussi affecté. La haute société belge vient de vivre un drame, que rapporte ce jeudi 6 avril Paris Match.

C'est le 29 mars que Nicolas Ullens, 57 ans, le fils du baron a ôté la vie à sa belle-mère, après avoir appris qu'Ohain, la maison de son enfance, va être mise en vente. Pour lui, il n'y a pas de doute c'est encore un sale coup de celle qu'il considère comme son "épouvantable" belle-mère. Il la voit comme celle qui tente de dilapider ce qui devrait être un jour son héritage à lui et à sa soeur Brigitte. Il lui reproche notamment d'avoir offert à ses propres enfants des biens appartenant au clan Ullens. Ainsi, Gilles Lemaire, le fils de Myriam, a hérité d'un duplex à Rome, quand le mari de Virginie, la fille de la baronne installée à Los Angeles, a pu faire de la chasse en Afrique du Sud, avant de s'éclater avec leurs enfants à Saint-Tropez entre villa de luxe et voilier de 52m. Gstaad, Verbier... le mal est fait et Nicolas Ullens est en boucle : "Tous ces endroits où nous ne sommes pas conviés." Lui et sa soeur "n'ont droit qu'à cette misérable rente de... 50 000 euros mensuels..." Ohain est donc la goutte d'eau.

le baiser de la mort, le baiser de Judas

Ce 29 mars, il vient discuter de ses rancoeurs avec son père dans son bureau. Puis, à la sortie, il embrasse sur le front la baronne Myriam née Lechien. "Vingt ans qu'il ne m'a jamais embrassée, partage-t-elle interloquée avec son mari. Ça n'augure rien de bon !" Nicolas Ullens, ancien agent de la Sûreté de l'État, la DGSI belge, devenu selon ses mots un lanceur d'alerte, à tendance complotiste, vient donc de lui donner "le baiser de la mort, le baiser de Judas", selon un intime du couple, sous le choc. Le fils du baron quitte la propriété et attend alors la sortie de la Golf conduite par Myriam. Il la percute à l'aide son véhicule puis il en sort pour tirer sur le pare-brise, et cinq autres fois sur sa belle-mère, sous le regard de Guy Ullens, pétrifié, épouvanté et éclaboussé de sang. Le fils du baron se rend par la suite au poste de police de la Mazarine, il est arrété, puis un juge d'instruction le met en examen pour assassinat. Le lendemain, sa soeur Brigitte prend sa défense dans la presse. Dans quelques jours seulement, Nicolas Ullens devait partir en vacances en famille. S'il reste présumé innocent, juridiquement, il est aujourd'hui en prison, placé en détention provisoire en lieu et place de cette pause printanière. Selon un ami de ce dernier, depuis peu il vrillait : "Il n'avait pas toutes les frites dans le même panier !"