Reem Kherici : Son fils de 3 ans confronté à une bête énorme, le petit garçon déjà très courageux !

C'est sous le soleil des Antilles françaises que Reem Kherici a embarqué son mari Gilles Lemaire et leur fils de 3 ans pour recharger les batteries et se dorer la pilule durant les vacances de Noël. Comme en témoignent les récentes stories publiées par l'ancienne star de La Bande à Fifi sur Instagram (voir notre diaporama), Reem Kherici a mis le cap sur la Guadeloupe, île papillon de l'océan Atlantique, pour fêter le passage du Père-Noël et peut-être même celui de la nouvelle année !

Au programme de ces quelques jours off au soleil, des siestes, des baignades, du farniente sur la plage et une escale dans un hôtel de rêve. C'est à la Toubana, établissement surplombant la mer avec piscine à débordement que Reem Kherici a posé ses valises. L'actrice et son fils ont ensuite tenté la plage en contrebas et si Gilles Lemaire n'apparaît pas sur la vidéo, quelqu'un d'autre s'est invité dans le tête-à-tête mère-fils et de Reem et de son garçon.

Sur les images, on peut voir le petit homme en maillot de bain étoile de mer faire face à un énorme iguane, animal très répandu sur l'île de la Guadeloupe. Le reptile, aussi calme soit-il, reste impressionnant mais force est de constater que la bête n'a pas fait peur au fils de Reem. Pas effrayé pour un sou, le garçonnet tente de s'approcher, en gardant tout de même ses distances. Un courage bluffant pour un si petit homme.

Reem Kherici, maman gaga mais discrète

Reem Kherici est devenue maman pour la première fois en juin 2019. Un bébé qu'elle n'a plus quitté depuis et qu'elle prend plaisir à voir grandir chaque jour. Si elle est proche de sa communauté sur les réseaux sociaux et de son public, pas question néanmoins de tout dévoiler de son garçon. L'actrice tient à préserver la tranquillité de son enfant coûte que coûte. Sur la vidéo qu'elle vient de partager de lui d'ailleurs, elle prend soin de dissimuler son visage avec un coeur multicolore. Mais il y a un peu de changement. Si elle affirmait juste après son accouchement ne pas vouloir poster de vidéos ou photos avec son fiston, c'est désormais chose faite. Comme quoi, tout le monde peut changer d'avis.