Diaporama : La richissime baronne Myriam Ullens assassinée, son fils marié à une célèbre actrice dévasté

Ils formaient le couple flamboyant de l'aristocratie belge, à la tête d'un empire agroalimentaire. Rendez-vous avec Guy Ullens et sa femme la baronne Myriam Ullens de Schooten. Le 20 octobre 2007 © BestImage, Photonews / Bestimage

Mais tout s'est brisé pour le baron Guy Ullens de Schooten Whettnail et son épouse Myriam, puisque celle-ci a été assassinée par son beau-fils, le 29 mars. Reem Kherici et son mari Gilles Lemaire - Montée des marches du film " OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 17 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

4 / 18