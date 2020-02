Obsèques de Michel Charasse : Emmanuel Macron lui rend hommage

Le mercredi 26 février 2020 ont eu lieu les obsèques de l'ancien Michel Charasse, ancien ministre socialiste, proche de François Mitterrand. La cérémonie s'est tenue à l'hôtel de ville de Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme), dont il a été maire durant trente-trois ans, en présence d'Emmanuel Macron qui a salué un "amoureux de la République".

C'est devant 200 personnes que le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé dans la salle des fêtes de la mairie où avait été installé le cercueil de l'ancien ministre surmonté d'une gerbe de fleurs rouges, devant son portrait.

"Michel, c'était une histoire française, auvergnate, celle d'un enfant du pays, celle aussi d'un maire, d'un élu, qui n'a jamais compté son temps et son engagement", a déclaré le chef de l'État, qui lui avait également rendu visite en janvier 2018 et en octobre 2019, à l'hôpital dans lequel il était soigné. "La République, tu la connaissais, tu la servais", a-t-il continué rappelant que ses "combats furent aussi souvent pour les plus démunis".

Emmanuel Macron a évidemment dit quelques mots sur la relation entre Michel Charasse et son grand ami François Mitterrand "l'homme de [sa] vie", un "collaborateur, confident, ministre" qu'il a "défendu au-delà de sa disparition", en "inlassable gardien du temple". "Les Français aimaient en toi l'homme qui jamais n'oublia ses racines, l'homme qui parlait les mots fleuris de la vérité, l'homme qui affirmait un style, bretelles, cigares et ici en Auvergne pull rouge et pantalon en velours", a-t-il ajouté.

Sur le parvis de l'hôtel de ville, près de 500 personnes, en majorité des habitants de Puy-Guillaume, ont suivi l'hommage retransmis sur deux écrans géants.

Atteint d'un cancer, l'ancien ministre socialiste Michel Charasse s'en est allé dans la nuit de jeudi 20 février à l'âge de 78 ans. Il était hospitalisé à Clermont-Ferrand. Ce personnage haut en couleur du Parti socialiste était connu pour être l'homme proche de François Mitterrand. Ministre du Budget sous Michel Rocard, en 1988, il a été décoré le 27 janvier 2020 par Emmanuel Macron des insignes d'officier de la Légion d'honneur.