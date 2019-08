Obsèques de Saoirse Kennedy : son père en larmes, ses dernières heures dévoilées

C'est une tragédie que personne n'aurait pu prévoir. Le jeudi 01 août, Saoirse Hill, la petite fille de Robert F. Kennedy, a rendu l'âme après avoir lutté sur le chemin de l'hôpital. Âgée de 22 ans, la jeune étudiante a été retrouvée en pleine crise cardiaque à son domicile du Massachusetts et repose désormais au cimetière Saint Francis Xaviers de Centerville - non loin de la résidence familiale, le Kennedy Compound, de Hyannis Port. Ce 05 août 2019, sa famille s'est donc réunie à l'église de Notre-Dame des Victoires pour lui rendre un dernier hommage. Sur le programme imprimée pour ses funérailles, la jeune fille apparaissait souriante, dans l'eau, au côté d'un poème irlandais.

Aperçus pour pleurer la disparition de la jeune femme : sa grand-mère Ethel Kennedy, sa mère Courtney, son père Paul Hill, Joe Kennedy Jr. mais aussi la journaliste Maria Shriver et la comédienne Cheryl Hines - la compagne de Robert F. Kennedy, Jr. C'est d'ailleurs cet oncle de Saoirse Hill qui a trouvé le courage de lui rendre hommage en prononçant des mots bouleversants, accompagné de Timothy P. Shriver. "Elle venait de finir un essai de vingt-cinq pages sur lequel elle travaillait pour l'Université de Boston et dont elle était particulièrement fière, rapporte le Dailymail. Elle venait de dîner avec sa grand-mère et de regarder un débat démocrate. Elle est sortie à 22h30 pour se rendre dans un bar karaoké puis est allée danser. Elle est rentrée vers 2h du matin et est restée à la piscine pour nager jusqu'au lever du soleil. Elle avait planifié plusieurs repas à venir pour sa semaine..."

Mort de Saoirse Hill : les causes réelles de son décès

Décédée si jeune, Saoirse Hill est fatalement au centre d'une enquête qui vise à déterminer les circonstances exactes de sa mort. Le vendredi 2 août, le bureau du procureur de Cape Cod a révélé suite à une première autopsie que la petite fille de Robert F. Kennedy n'avait subi aucun traumatisme. Du côté des autorités, on ajoutait en revanche que "la cause et la manière de la mort [étaient] en attente du rapport toxicologique". Les résultats valideront, ou non, la théorie d'une overdose présumée depuis le début.