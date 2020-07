Olivia Munn divine en maillot pour ses 40 ans... avant de vivre un bon gros fail

Les spectateurs l'ont découverte en 2004 dans un mauvais film sympathique mettant en scène un épouvantail maléfique. À l'époque, son personnage n'avait même pas de nom, puisqu'elle était créditée comme étant "la fille numéro 1". Et pourtant, on se passe difficilement d'elle en 2020. Aperçue dans New Girl, Ocean 8, Predator, Magic Mike ou Iron Man 2, Olivia Munn a récemment tourné dans Love, Wedding, Repeat. Dans cette production Netflix, elle incarne la femme idéale, le rêve absolu du jeune héros qui vit tous les scénarios possibles d'une même journée sans jamais vraiment parvenir à la séduire...