Olivia Munn : Moquée pour sa cellulite, l'actrice répond

Le titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur Instagram. Olivia Munn y prétend et bénéficie du soutien de plus de 2 millions de followers. Ses abonnés le lui ont réaffirmé en répondant à un internaute qui s'est permis de critiquer les jambes de l'actrice...

Fin juillet 2019, Olivia Munn s'était rendue à San Diego pour le Comic Con 2019. Elle a publié une photo souvenir de sa participation à la convention dédiée à la bande dessinée. "Bisous" ("xo" en anglais), écrit l'actrice de 39 ans en légende de son cliché, sur lequel elle pose assise, les jambes croisées, vêtue d'un débardeur couleur blush et d'une mini-jupe blanche.