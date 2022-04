Olivier Awards : Eddie Redmayne victorieux devant sa femme, Lily Allen et David Harbour radieux

La cérémonie des prestigieux Olivier Awards avait lieu à Londres ce dimanche 10 avril. La soirée récompense les meilleures prestations du théâtre britannique et réunissait pour l'occasion une liste de concurrents prestigieux ainsi que célébrités de divers horizons. Sur le photocall, on a notamment pu voir la chanteuse Lily Allen accompagnée de son mari, l'acteur américain David Harbour. L'acteur Oscarisé, Eddie Redmayne était également présent, avec son épouse Hannah Bagshawe.

Lily Allen, nominée dans la catégorie de la meilleure actrice, et David Harbour sont apparus tout sourire et très complices. Le couple se fréquente depuis 2019 et s'était même marié dans une chapelle de Las Vegas l'année suivante. A l'occasion, l'acteur américain connu pour ses rôles dans Hellboy ou Suicide Squad avait témoigné de tout son amour dans les pages de People magazine. "J'ai épousé une femme magnifique et incroyable que j'aime (...) Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi profondément gentil qu'elle. Je ne me suis jamais senti si bien avec une autre personne. Elle est vraiment une personne profondément bienveillante et j'aime ça chez elle" avait-il déclaré à l'époque. Ce dimanche, la chanteuse portait une élégante robe noire qui découvrait ses épaules. Monsieur, portait un smoking très sobre avec une cravate.

Eddie Redmayne (gagnant du prix du meilleur acteur dans une oeuvre musicale pour son rôle dans Cabaret) arborait, quant à lui, un look plus extraverti, mais pas moins so british. En effet, il avait opté pour le noeud papillon bleu tout comme sa veste. Il portait une chemise et un pantalon clairs pour dépareiller l'ensemble. Sa compagne portait une robe à motifs à pois. Eddie et Hannah sont mariés depuis 2014 et ont eu deux enfants ensemble. Luke, né en 2018 et Iris né en 2016.

A cette occasion, on a pu voir une ribambelle de célébrités britanniques défiler, comme Tom Felton l'acteur culte de Drago Malefoy dans Harry Potter ou encore Kit Harington qui joue Jon Snow dans Game of thrones.