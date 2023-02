Olivier Marchal : "Mon seul vrai Val", sa fille fait une déclaration inestimable à un jeune acteur qui monte

La jeune et pétillante Zoé, qui a pour parents le célèbre acteur Olivier Marchal ainsi que son épouse Catherine (le couple est séparé mais n'a pas officiellement divorcé, ndlr), vient de s'emparer de ses réseaux sociaux pour faire une très belle déclaration à un charmant jeune homme, à l'occasion de la Saint-Valentin. "Mav (ma vie, ndlr), mon seul vrai val depuis", a-t-elle commenté dans sa story Instagram en partageant un cliché de son duo. Elle a également pris le soin de mentionner le compte de son complice, qui n'est autre que Théo Christine, un jeune acteur qui ne cesse de gravir les échelons.

En effet, tout droit sorti du cours Florent, il a dans un premier temps écumé les castings et décroché des apparitions dans des pubs ou des clips, avant de faire ses débuts sur le petit écran en 2017, dans le téléfilm Bienvenue à Nimbao sur M6, avec Helena Noguerra et Bruno Salomone. L'année suivante, il a participé à deux nouveaux longs-métrages également diffusés à la télévision : Secrets et La révolte des Innocents. En 2019, il a rejoint le casting de la série La dernière vague diffusée sur France 2.

Une passion en commun

Mais Théo Christine a également entamé une carrière sur le grand écran, que ce soit dans La finale, Play, Garçon chiffon, Comment je suis devenu super-héros ou encore Suprêmes, le biopic sur le fameux groupe de rap NTM dans lequel il incarne JoeyStarr. En 2022, il a partagé l'affiche du film Summit Fever avec Ryan Phillippe et Freddie Thorp, avant de recevoir durant l'été la Nymphe d'Or du meilleur espoir international lors du 61ème Festival de télévision de Monte-Carlo. Une belle carrière déjà, pour l'acteur de 25 ans.

Et sa complicité avec Zoé n'est pas un hasard puisqu'elle aussi est comédienne. Elle possède déjà plusieurs rôles à son actif et a notamment donné la réplique au beau gosse dans la série SKAM. Les téléspectateurs ont également pu découvrir la jeune femme de 24 ans dans Meurtres à Étretat en 2014, dans le film Lolo ou encore dans les séries Section Zéro et Disparue.