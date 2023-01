Olivier Minne : Perdu dans sa vie privée et professionnelle, comment son éloignement de la France l'a sauvé

Pour le magazine Entre Nous, Faustine Bollaert recevait le célèbre animateur de Fort Boyard :Olivier Minne. Elle a notamment expliqué qu'il vivait "entre la France et les Etats-Unis", un changement de vie qui a beaucoup aidé le présentateur belge à aller de l'avant alors qu'il traversait une période difficile. "L'Amérique a été le pays de la renaissance pour moi, alors forcément c'est une terre qui fait battre mon coeur d'une façon particulière. Quand j'y ai débarqué, j'étais perdu dans ma vie professionnelle comme dans ma vie privée", a-t-il notamment déclaré.

La mentalité outre-Atlantique l'a particulièrement séduit : "Je ne connaissais rien des Etats-Unis. Pourtant, je crois que j'y ai eu un rendez-vous important avec moi-même. Les Américains m'ont fait comprendre que je n'avais rien à attendre de qui que ce soit si je n'allais pas le chercher en moi-même. Lorsque je suis arrivé à Los Angeles, je me lamentais un peu trop. Ils m'ont mis devant le fait accompli : n'attends pas des autres qu'ils trouvent la solution que tu as en toi".

J'ai trois pays de coeur

"Rester ici encore aujourd'hui, c'est rester connecté à ce "moi" que j'y ai trouvé. L'Amérique sera toujours là pour moi. Et pourtant, je m'y sens profondément français", a-t-il également ajouté, précisant que, "pour des raisons familiales", il avait "trois pays de coeur", à savoir "la Belgique, la France et l'Angleterre". Trois régions du monde où il a "vécu" sa jeunesse.

Pour rappel, celui qui co-anime avec Sidonie Bonnec l'émission Tout le monde a son mot à dire tous les soirs à 18h sur France 2 n'a pas d'enfants. Et cela ne le dérange pas du tout, bien au contraire. "Des enfants, j'en ai plein, tous ceux qui ont regardé Fort Boyard depuis vingt ans mais sans la responsabilité d'être leur père ! Sans parler de ceux qui regardaient Les mondes fantastiques. Je suis un 'père' comblé, parce qu'ils sont gentils avec moi", expliquait-il le 12 juillet dernier, déjà pour Entre Nous. Un choix pleinement assumé de la part de l'animateur.