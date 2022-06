Olivier Minne heureux de ne pas avoir eu d'enfant, rares confidences sur sa vie privée

Jusqu'à très récemment, Olivier Minne avait mis un point d'honneur à préserver sa vie privée et son intimité loin des médias ne révélant rien sur ses amours ou sur son orientation sexuelle. Ce n'est qu'en 2014 qu'il avait brisé le silence en révélant qu'il était bisexuel ou plutôt "hétéromo" dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC. Trois ans plus tard, il confiait auprès des journalistes de BuzzFeed être homosexuel : "J'ai utilisé cette pirouette car je ne voulais pas renier les histoires que j'ai pu avoir avec des femmes (...). Aujourd'hui, je me définirais comme gay. Je ne suis jamais passé par cette phase de dissimulation car tout s'est passé tranquillement dans une famille qui ne se posait pas de questions sur ça."

S'il n'a jamais officialisé d'amoureux/euse dans le passé, l'animateur de Fort Boyard accorde pourtant une très grande place à sa vie sentimentale qui est pour lui primordiale à son bonheur. "J'adore être amoureux, même si c'est un sentiment qui génère de la joie mais aussi de la peine. On peut être amoureux amoureusement, mais aussi de ses amis, de sa famille. Je suis un grand amoureux. J'aime l'idée que l'amour soit vécu intensément" révélait-il ainsi à Gala en 2021.

Pour autant, le beau brun qui a fait quelques apparitions dans la série Un gars, une fille, admet être très heureux seul et avoir un caractère plutôt solitaire même s'il apprécie le fait d'avoir beaucoup d'amis autour de lui. "Je pense l'avoir apprivoisée très tôt. J'adore être entouré, j'ai une bande, mais en réalité, je reste un solitaire. Le monde n'a jamais été aussi connecté et pourtant, il n'a jamais produit autant de solitude", expliquait-il aux journalistes de Voici en 2020.

Désormais âgé de 55 ans, Olivier Minne n'a pas trouvé celui qui lui a donné envie de fonder une famille. Une situation qui ne l'attriste pas, bien au contraire ! Serein, l'ancien animateur de Tout le monde a son mot à dire n'aura ainsi aucun reproche ni aucune critique de sa progéniture concernant leur éducation. Pas de couches à changer, de crise d'ados à gérer ni de bêtises à gronder, Olivier Minne savoure pleinement sa vie sans enfants. "Je me dis qu'en n'étant pas devenu père, j'évite les inévitables reproches que subissent tous les parents à un moment donné. C'est confortable. Je n'ai pas de regrets" admettait-il avec humour.