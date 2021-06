Fort Boyard - Père Fouras : A quoi ressemble-t-il en vrai ?

Âgé de 69 ans et d'origine bretonne, l'homme qui se cache derrière le déguisement du père Fouras est un ancien artiste jongleur et danseur ayant travaillé pour les plus grands comme Maurice Béjart. L'homme a enfin dévoilé son vrai visage le 17 juin 2021 sur Europe 1...

Depuis trente ans, le père Fouras est devenue une figure emblématique de Fort Boyard. Habitant tout en haut de la vigie du Fort, cet étonnant barbu sait comment troubler les candidats venus remporter des Boyards avec des énigmes toujours plus saugrenues. Personnage mystérieux et charismatique, le père Fouras a suscité nombre d'interrogations de la part des fans de l'émission curieux de savoir qui se cachait derrière ce surprenant déguisement. Le 17 juin 2021, celui qui incarne le père Fouras a enfin dévoilé son vrai visage sur Europe 1. En réalité, il s'agit de Yann Le Gac, artiste d'origine bretonne qui est un ancien jongleur et un ancien danseur ! Yann a également la tête pleine d'idées comme le Père Fouras puisqu'il a imaginé plusieurs épreuves pour des jeux télévisés notamment dans Koh-Lanta avec l'incontournable épreuve des poteaux et d'orientation. Remplacé un court instant par Michel Scourneau au lancement de l'émission puis par Didier Hervé le temps d'une saison en 2002, Yann a toujours enfilé avec plaisir son habit du père Fouras et ne compte pas lâcher ce rôle qui lui tient tant à coeur. Il a un beau fessier Mais n'est pas le père Fouras qui veut ! Yann Le Gac doit ainsi "subir une séance de maquillage de plus de 30 minutes" comme l'indiquait TV Mag en 2010. "Il faut tout d'abord lui recouvrir le visage d'une étouffante cagoule en latex, puis la maquilleuse procède à des raccords sur les lèvres et les paupières" ajoutait le journaliste. Pour la 32e saison de Fort Boyard qui débute ce samedi 19 juin 2021 sur France 2, le père Fouras peut compter sur un fan de la première heure : Olivier Minne. Interviewé de l'émission Ça fait du bien d'Anne Roumanof, l'animateur a confié : "Je vivrais bien avec le père Fouras, il a fait de la danse. Il a un beau fessier (...) Le père Fouras a été danseur chez Maurice Béjart. Et un grand, grand, grand danseur." Décidément, le père Fouras nous réserve encore bien des surprises...