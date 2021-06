Fort Boyard 2021 : Nouvelles épreuves terrifiantes, nouveau personnage... Ce qu'il faut savoir

Les portes du fort s'apprêtent à s'ouvrir de nouveau. Le 19 juin 2021, France 2 donnera le coup d'envoi de la 32e saison de Fort Boyard. Une nouvelle édition marquée par de nombreux changements.

Le public aura le plaisir de retrouver Olivier Minne à la présentation ainsi que les personnages emblématiques de l'émission. Vincent Lagaf (Megagaf) et Malgloire (Magik) seront de nouveau présents. Et ils accueilleront un petit nouveau : Jean-Marc Généreux (Gary Boo). Huit nouvelles épreuves sont également au programme : le Téléphérisque, le Bin'Gossbo, le Willymaton, le BEEF, le Métro inondé, le Monde à l'envers, la Cabine vertigineuse et la Cabane du trappeur. "Ce sont des jeux à la fois amusants et impressionnants. On mélange les genres de façon à ce que les fidèles téléspectateurs continuent à être surpris et à ce que les candidats ne se disent pas : 'Je connais déjà tout, ce sera les doigts dans le nez", a confié le présentateur de 54 ans à Télé Poche.

En avant-première, nos confrères ont dévoilé certains des nouveaux jeux que les candidats ont dû affronter. Il y avait donc le Willymaton au cours duquel les participants ont dû réaliser un mugshot (photo d'identité) tout en restant stoïques. Mais pas simple quand tout est fait pour les perturber. L'ancien membre du jury de Danse avec les stars sera quant à lui au coeur de l'épreuve de la Cabane du trappeur. Gary Boo a piégé le terrain qui mène jusqu'à sa cabane. Les candidats devront donc éviter les embûches mises sur leur passage. Et pour récupérer sa clé, il faut s'armer d'un pic à glace. Avec le Métro inondé, les candidats doivent faire progresser la clé entre les rails et la cabine du métro pour la libérer, pendant que l'eau monte dangereusement.

La Cabine téléphonique quant à elle est perchée à 25 mètres au-dessus de la mer. Elle n'est accessible que par un pont en Plexiglas. Le candidat doit s'y rendre pour répondre à une énigme du Père Fouras. "Mais si cette cabine se situe là, ce n'est pas un hasard", précise Olivier Minne. Enfin, Télé Poche a dévoilé la règle de BEEF (Bureau des Etudes, des Epreuves du Fort). Le père Fouras a pour but de martyriser les candidats avec son analyse d'épreuves. On comprend mieux pour quelle raison certaines personnalités, parmi lesquelles Nabilla, était au bout de leur vie après leur participation.