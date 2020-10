Olivier Véran jeune médecin gréviste : le ministre de la Santé gêné face aux images

L'évolution du Covid-19, les nouvelles restrictions dans les villes et départements en alerte maximale, la possibilité d'un reconfinement... Les Français se posent beaucoup de questions. Olivier Véran a répondu jeudi soir à certaines d'entre elles sur le plateau de BFMTV. La chaîne avait réservé au ministre de la Santé une petite surprise : une vidéo, vieille treize ans, de lui menant une grève contre le gouvernement, lors du grand mouvement des internes à l'automne 2007 !

Jeudi 8 octobre 2020, Olivier Véran était "Face à BFM" ! Le ministre de la Santé a répondu aux questions des présentateurs de l'émission en direct et des Français. Au cours de la soirée, la chaîne a ressorti des archives, une vidéo datant de lui 2007. Olivier Véran, alors interne dans un hôpital de Grenoble, menait une grève contre le budget de la Sécurité sociale du gouvernement, sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

"Le problème pour qu'on en arrive à faire la grève, c'est qu'on en arrive à la dernière solution possible, puisque toutes les tentatives pour essayer de négocier directement avec le ministère se sont avérées totalement inefficaces, expliquait Olivier Véran à l'époque. Il faut encourager un médecin à s'installer en région rurale et ne pas le forcer de façon rapide, sans aucun plateau technique, sans possibilité de s'associer à d'autres médecins, sans moyen de télécommunication adapté et tout en fermant les hôpitaux périphériques. Ce que nous demandons, c'est un développement global de la zone rurale..."

Le ministre n'a pas pu s'empêcher de rire lors de la diffusion de la séquence. "Ce qui me faisait rire, c'est l'ordinateur, le vieux modèle. Ça me projette très très loin en arrière", s'est-il justifié ensuite.