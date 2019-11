Ophélie Meunier et son mari : "week-end mémorable" avec Tony Parker

En 2018, Nathalie Baye, Alice Taglioni et Erik Orsenna avaient établi un nouveau record lors de la traditionnelle vente aux enchères des Hospices de Beaune, en permettant de récolter 14,2 millions d'euros. Pour la 159e édition, les parrains Ophélie Meunier, Tony Parker, Christophe Lambert et François-Xavier Demaison n'ont pas réussi à faire mieux, mais le record n'était pas loin puisqu'ils ont permis de décrocher le deuxième meilleur résultat en dépit de volumes plus faibles. En incluant les frais, "l'ensemble de la vente totalise 13,1 millions d'euros, soit le deuxième meilleur résultat", ont indiqué dans un communiqué conjoint les Hospices civils de Beaune et la maison d'enchères britannique Christie's.

Après deux années fastes consécutives, les organisateurs de la célèbre vente des Hospices de Beaune ne proposaient pourtant cette année à la vente que 589 fûts, 30% de moins qu'après l'exceptionnelle récolte de 2018, la faute à une météo capricieuse.

Parmi ces 13,1 millions d'euros récoltés, 260 000 euros ont été obtenus grâce à la pièce dite "des Présidents". Cette année, la pièce de charité, un Corton grand cru Les Bressandes, a été achetée par Alaor Pereira Lino, un Brésilien qui l'avait déjà obtenue en 2018. La pièce des Présidents était vendue cette année au profit de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, ainsi que de l'association Autour des Williams, qui soutient la recherche contre le syndrome de Williams, une maladie génétique.

Au cours de cette vente, Tony Parker a lui-même fait l'acquisition de deux pièces, des fûts de 228 litres, soit l'équivalent de quelque 600 bouteilles. Une semaine plus tôt, l'ancien basketteur français de 37 ans se trouvait au Texas pour entrer au panthéon des San Antonio Spurs. Un grand moment d'émotion que l'ex-star de la NBA avait vécu en famille, avec sa femme Axelle Francine et leurs deux fils, Josh et Liam. "Super moment", a commenté Tony Parker dans ses stories Instagram à propos de la vente aux enchères des Hospices de Beaune.

De son côté, sur sa page Instagram, Ophélie Meunier, flamboyante en jaune et accompagnée de son mari Mathieu Vergne, a remercié les Hospices pour leur "accueil si chaleureux" et a indiqué avoir passé un "week-end mémorable !!".