Ophélie Winter : Mauvaise nouvelle, elle est privée d'un projet cher à son coeur

La tuile ! Ophélie Winter, qui peine à prendre la parole publiquement depuis des mois, avait prévu de mettre en lumière sa destinée troublante dans une autobiographie intitulée Ma vérité. Hélas, il semblerait que celle-ci ne soit pas prête à éclater au grand jour.

Contactée par le magazine Télé 7 Jours, HarperCollins France, la maison d'édition en charge du projet, a fait savoir que malgré la programmation de cet ouvrage le 18 novembre 2020, celui-ci n'était "plus d'actualité". Une surprise quand on sait que la chanteuse avait soutenu, mordicus, un retour médiatique en fin d'année.

Il y a peu, différents sites marchands - à l'image d'Amazon ou Cultura - annonçaient la parution très prochaine de Ma vérité. "Icône de toute une génération, Ophélie Winter se met à nu dans cette autobiographie" décrivait-on, en attendant de recevoir ces pages précieuses. "Aucune sollicitation médiatique ne sera acceptée par Ophélie avant l'automne prochain", précisaient même ses représentants. Ce qui correspondait, malicieusement, à la date de sortie ! Mais la pandémie du coronavirus n'a pas semé que la mort et l'incertitude entre temps. Pour la culture à la française, cette crise sanitaire est d'autant plus dure qu'elle empêche les artistes de produire et qu'elle les prive d'inspiration. Ce qui pourrait justifier le report voire l'annulation du projet.

En attendant de pouvoir la lire, il sera toujours possible de faire le bilan. Le jeudi 26 novembre 2020, à 20h20, la chaîne Melody diffusera un numéro de l'émission Stars de pub, présenté par Guillaume Pereira, qui sera consacré à Ophélie Winter. L'occasion de jeter un regard sur sa carrière, de ses cinq disques d'or en tant que chanteuse à ses débuts dans le mannequinat et ses participations à des spots publicitaires. Quant à l'artiste, en dehors de ses chaleureuses vacances sous le soleil de La Réunion au mois de juillet, elle ne dévoile rien de son quotidien. Sait-on jamais. Elle est peut-être trop concentrée sur les pages de son livre...