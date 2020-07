Ophélie Winter : Exilée loin de Paris, sa mise au point

Ophélie Winter tente par tous les moyens de se reconstruire après de longs mois difficiles, rythmés notamment par un grave accident de voiture survenu en février 2019 qui l'a forcé à rester alitée pendant trois mois. Décidée à retrouver un semblant d'anonymat, la belle opère désormais des voyages aux quatre coins du monde pour se ressourcer. En début d'année, elle se trouvait par exemple à la montagne, mais, depuis plusieurs jours, c'est une destination beaucoup plus chaude et ensoleillée qu'elle a favorisée.

Sans jamais dévoilé le lieu exact où elle se trouvait, elle a toutefois entrepris de partager quelques photos de son séjour sur Instagram. Malheureusement pour elle, un magazine people a réussi à la localiser et ne s'est pas privé de l'indiquer à ses lecteurs. C'est à regret et avec une certaine amertume que la jolie blonde de 46 ans a donc été obligée de confirmer qu'elle passait ses vacances sur l'île de la Réunion, à travers une mise au point sur les réseaux sociaux.

Des souvenirs plein la tête...

"Je pensais être discrète, manifestement pas assez. J'espérais naïvement être celle qui révélerait où je passais des vacances idylliques, même si je n'avais pas nécessairement prévu d'en parler au plus grand nombre. Il faut croire que je me berçais encore une fois d'illusions. Alors, puisqu'un certain magazine a décidé de faire sa Une avec moi, encore une fois, autant le confirmer, oui je suis bien sur l'île de la Réunion", a-t-elle écrit sur une photo d'un paysage du département français d'outre-mer. L'interprète de Dieu m'a donné la foi a ensuite tenu à adresser de tendres mots aux habitants de la Réunion, lesquels l'ont visiblement conquise par leur hospitalité. "Merci aux réunionnais de leur accueil. J'ai découvert une île magnifique et des habitants chaleureux, et même si les meilleures choses ont une fin, j'ai grâce à eux des souvenirs plein la tête, même illustrés de photos volées que je n'ai jamais réclamées."

Son message a ému nombre de ses fidèles admirateurs, lesquels ont commenté en masse pour apporter leur soutien à Ophélie. "Désolé pour vous et pour le respect de votre tranquillité dans votre vie privée", "Prends soin de toi quoi qu'en pensent les autres, où que tu sois l'important est que tu ailles bien", "Nous on vous respecte et on vous soutiendra quoi qu'il se passe parce que vous êtes une femme en or", peut-on lire entre autres. Des marques de bienveillance qui feront certainement oublier ce fâcheux événement à la chanteuse.