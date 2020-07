Ophélie Winter prête à raconter sa "vérité"

La vie d'Ophélie Winter n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Elle a été faite de très jolis succès, comme dans les années 90, mais aussi de périodes plus délicates. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre pour la chanteuse de 46 ans, l'heure est maintenant venue de parler et de livrer sa "vérité".

Comme le rapportent nos confrères de Pure Charts, Ophélie Winter sortira un livre à l'automne prochain, le 18 novembre. Le média indique que plusieurs sites marchands (Amazon et Cultura) ont annoncé la parution à venir de l'ouvrage et a pu capter la couverture de celui-ci, baptisé Ma vérité. Ophélie Winter y apparaît souriante, de 3/4, dans une robe qui rappelle celles qu'elle portait lors de sa participation à l'émission Danse avec les stars. Elle était au casting de la saison 5 du programme de divertissement de TF1 et avait été associée à Christophe Licata. Une expérience dont la chanteuse n'avait pas gardé un très bon souvenir. Peut-être l'évoquera-t-elle à nouveau dans son livre ?

Pure Charts précise également que la page produit du livre d'Ophélie Winter était accompagnée d'une biographie de l'artiste. L'occasion de rappeler qu'elle a rencontré le succès dans les années 90 avec son tube inoubliable, Dieu m'a donné la foi. "Icône de toute une génération, Ophélie Winter se met à nu dans cette autobiographie", était-il également précisé.

Le 4 juillet dernier, Ophélie Winter s'était emparée de sa page Instagram pour donner de ses nouvelles et faire une mise au point, après que Closer a fait savoir qu'elle se trouvait à présent sur l'île de La Réunion. Une information que la chanteuse a confirmée. "Je pensais être discrète, manifestement pas assez. J'espérais naïvement être celle qui révélerait où je passais des vacances idylliques. Même si je n'avais pas nécessairement prévu d'en parler au plus grand nombre. Il faut croire que je me berçais encore une fois d'illusions", avait-elle notamment écrit.