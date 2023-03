Optez pour un sublime makeup pink avec ces produits makeup rose

Achetez ce rouge à lèvres Revlon Super Lustrous à 11,35 € sur Amazon

Vous avez un rendez-vous amoureux très spécial ce soir. Il pourrait en effet aboutir à un potentiel couple. Vous décidez donc de mettre toutes les chances de votre côté en adoptant une allure d'enfer. Vous faites alors le choix du mignon et du girly pour faire fondre la personne en face de vous. Vous décidez logiquement de tout miser sur les lèvres, on ne sait jamais, cela va peut-être attirer son attention. Vous jetez votre dévolu sans hésiter sur la teinte Pink in the Afternoon du rouge à lèvres Revlon Super Lustrous. Celle-ci laisse une couleur au rose léger sur votre bouche pour la mettre en valeur sans trop en faire. Son fini est en plus brillant pour attirer encore plus la lumière sur cette zone de votre visage. Les micros pigments de sa composition son en plus d'une intensité folle, rendant éclatant ce vieux rose. Vous êtes fin prête pour le grand moment.

4. La boîte ronde blush Bourjois Paris

Il s'agit de l'une des tendances des années 2000 qui a le plus explosé ces derniers mois côté beauté. C'est bien simple, la génération Z en est littéralement tombée amoureuse sur Tik Tok. Ressembler à une peau ou donner l'impression d'avoir pris un coup de soleil n'a jamais été aussi en vogue que maintenant. Et le produit qui offre ce rendu, c'est sans conteste le blush. Mais fini l'énorme rond au rose ultra intense sur les joues comme au début de la décennie. L'accès est ici mis sur la sobriété. Faites-en l'expérience avec cette boîte ronde blush Bourjois Paris. Vous n'aurez en plus qu'à dépenser 12,05 € pour l'obtenir, une super affaire.

Ravivez l'éclat de vos joues