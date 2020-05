Otto von Hessen mort à 55 ans : le prince allemand s'est tué à moto

Membre de la maison de Hesse, une grande famille de la noblesse allemande issue de la maison de Brabant, le prince Otto von Hessen est mort à 55 ans, perdant la vie en même temps que le contrôle des 158 chevaux de sa Ducati Multistrada 1260 S alors qu'il roulait sur l'A96, dans le sud de l'Allemagne.

L'accident s'est produit très tôt dimanche matin (17 mai 2020) en direction de Landau et à hauteur de la commune de Wangen, dans le Sud du Bade-Wurtemberg, à quelques kilomètres au nord du lac de Constance. Pour des raisons qui restent encore à déterminer, Otto von Hessen, second fils du prince et landgrave (équivalent du titre de comte) Guillaume de Hesse-Philippsthal (Wilhelm von Hessen-Philippsthal), est allé percuter la glissière de sécurité centrale et a été éjecté de sa puissante moto. Il roulait à une vitesse excessive, selon les premiers commentaires de la police de Ravensburg rapportés par le tabloïd Bild, et a succombé à ses blessures sur les lieux du drame.

Entrepreneur à la tête de plusieurs restaurants McDonald's franchisés, Otto von Hessen, qui se rendait alors en Suisse, était un grand amateur de bolides, aussi bien voitures que motos. Quelques jours avant l'accident qui lui a été fatal, le quinquagénaire partageait d'ailleurs avec les abonnés de sa page Facebook une photo de la Ducati sur laquelle il a trouvé la mort. Il s'était aussi déjà montré fièrement au guidon d'une Harley-Davidson.

Le prince allemand, descendant du roi Friedrich Wilhelm III de Prusse, était également un père de famille, papa de trois fils et une fille issus de son union avec Carla Blickhauser, dont il avait divorcé en 2017 après près de vingt années de mariage. Cette dernière n'a pas encore publiquement réagi à la nouvelle, sa dernière publication sur les réseaux sociaux datant de la fête des Mères - une déclaration d'amour pour ses enfants en regardant le beau bouquet qu'ils lui ont offert.