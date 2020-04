Oussama (Pékin Express) en couple : découvrez sa sublime petite amie

C'est dans Pékin Express 2018 que les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Oussama, sur M6. À l'époque, le jeune papa avait 30 ans et il était célibataire. Un an plus tard, l'ancien ami de Mehdi a fait ses débuts dans la télé-réalité dans Les Anges 11 (NRJ12). Il s'est notamment fait remarquer pour sa romance avec Aurélie Dotremont. C'est ensuite avec Inès Lee, avec laquelle il a participé à La Bataille des couples (TFX), qu'il a vécu une idylle. Mais aujourd'hui, c'est au bras d'une autre jeune femme qu'il se dévoile sur les réseaux sociaux.

Oussama a en effet posté plusieurs photos en compagnie d'une jeune femme qui se fait appeler "sislov". La charmante jeune femme n'est pas connue des fans de télé-réalité et ne dit pas grand-chose sur son métier. Sur son compte Instagram, on peut découvrir des clichés d'elle pris lors de voyages ou des selfies. Ce qui est certain, c'est que l'ancien candidat de Pékin Express l'a dans la peau, car tous deux ont pris la décision d'être confinés ensemble.

Le 26 mars dernier, Oussama a posté une photo prise dans une cuisine et sur laquelle il regarde tendrement la jeune femme. Le 10 février, c'est un cliché sur lequel il l'embrasse tendrement sur la joue, pendant qu'elle regarde l'objectif, qu'il a partagé pour le plus grand bonheur de ses fans. "Tag your love", a-t-il écrit en légende.

Heureux pour lui, ses fans lui ont écrit de nombreux commentaires afin de lui souhaiter beaucoup de bonheur avec sa douce. Espérons pour lui que, cette fois, son idylle durera.