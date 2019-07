Oussama (Pékin Express) toujours en couple avec Inès ? Il répond

L'ancien candidat de Pékin Express 2018 (M6) vient de faire une révélation sur sa vie amoureuse sur Instagram. Ce mardi 23 juillet 2019, Oussama s'est prêté à une session de questions/réponses avec ses fans. On lui a bien entendu demandé s'il était toujours en couple avec Inès Lee, révélée dans L'Île des vérités 2. Et, surprise, le beau brun de 31 ans a révélé qu'il était de nouveau célibataire.

"Célibataire", a-t-il simplement répondu à un internaute qui demandait s'il était en couple. Pour l'heure, on ne sait donc pas pourquoi Inès et Oussama ont rompu. Les deux candidats de télé-réalité se sont mis en couple après le tournage des Anges 11 et ont officialisé leur histoire d'amour le 23 janvier dernier. Sur Instagram, la brunette avait partagé une photo sur laquelle elle apparaissait complice avec son désormais ex. "On verra ce que l'avenir nous réservera", avait-elle commenté la publication.

Même s'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui, c'est en couple que le public de TFX les découvrira prochainement. Inès et Oussama ont participé à la deuxième saison de La Villa, la bataille des couples. Ils ont affronté Mélanie Dedigama (Secret Story) et son petit ami Vincent, Fidji et Dylan (Les Princes de l'Amour 6), Cloé et Virgil (La Villa Des Coeurs Brisés 4), Wafa et Oliver (Koh-Lanta Vietnam), Fanny et Nani (La Villa Des Coeurs Brisés 3), Olivia et Alexandre (influenceurs), Alizée et Maxime (Pékin Express 11), puis Julia et Bastien (Les Marseillais 7 et La Villa Des Coeurs Brisés 4).