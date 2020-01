Ozzy Osbourne sur son lit de mort ? Sa fille Kelly indignée

Pas d'inquiétude à avoir pour Ozzy Osbourne. Comme l'a rapporté le site américain TMZ le 2 janvier 2020, vidéo à l'appui, le chanteur et leader du groupe Black Sabbath est loin d'être à l'article de la mort, contrairement à ce qu'avaient affirmé plusieurs médias. Son épouse Sharon Osbourne ainsi que leur fille Kelly Osbourne ont fermement démenti ces rumeurs alarmistes.

Mercredi, une source de Radar Online déclarait que la rockstar de 71 ans souffrirait de "douleurs chroniques" au point de ne plus reconnaître ses proches. La santé de l'artiste se serait d'autant plus dégradée depuis une lourde chute survenue chez lui en avril dernier, qui a déplacé des tiges en métal placées dans son dos après un accident de moto en 2003. Lors d'un épisode de son émission télé The Talk en octobre 2019, sa femme Sharon avait déjà rassuré les fans d'Ozzy : "Il va mieux, il récupère. Il ne va nulle part."

Une vidéo du couple au volant de sa Rolls-Royce, réalisée le jour de l'An et publiée par TMZ jeudi 2 janvier 2020, confirme en effet que le chanteur et musicien est loin d'être sur son lit de mort. Apprêté en costume, avec lunettes de soleil et canne dorée à la main, Ozzy Osbourne s'est montré discret, mais relativement en forme. Son épouse a même annoncé l'arrivée d'un nouvel album solo intitulé Ordinary Man, qui sera suivi d'une tournée. Des projets qui invitent à l'optimisme.

De son côté, Kelly Osbourne, la fille d'Ozzy et Sharon, s'est saisie de son compte Instagram pour répondre aux rumeurs : "Aujourd'hui, j'ai merveilleusement commencé 2020. Je suis allée déjeuner avec ma famille. Puis j'ai passé le reste de la journée à rire et passer du temps avec mon père, a-t-elle affirmé en story mercredi. Je rentre chez moi et lis des articles écoeurants sur mon père censé être 'sur son lit de mort', parfois les médias me rendent malade ! Ce n'est pas un secret que mon père a eu une année difficile en ce qui concerne sa santé mais ce sont des conneries."