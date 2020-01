Padma Lakshmi confondue avec Priyanka Chopra : elle humilie le New Yorker

Décidement, ça n'a pas l'air si facile que ça de faire le distingo entre deux femmes indiennes. The New Yorker a confondu Priyanka Chopra et Padma Lakshmi et la première des intéressées ne s'est pas fait prier pour afficher le magazine sur Instagram.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos